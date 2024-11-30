Перес ухвалив рішення звільнити Анчелотті з посади головного тренера Реала

Італійський тренер Карло Анчелотті незабаром залишить посаду головного тренера Реала.

Про це повідомляє El Gol Digital.

За інформацією видання, президент мадридського клубу Флорентіно Перес ухвалив рішення звільнити тренера після низки невдалих результатів.

Водночас раніше повідомлялося, що 1 грудня між тренером та президентом "вершкових" повинна пройти зустріч, на якій буде обговорено майбутнє Анчелотті в клубі.

Втім, поки ЗМІ пишуть, що на місце італійця буде призначений аргентинець Сантьяго Соларі, який очолював Реал у сезоні-2018/19. Тоді він пропрацював шість місяців.

Також додають, що Соларі відпрацює до літа, а потім команду очолить наставник Баєра Хабі Алонсо.

Після п'яти зіграних турів королівський клуб займає 24-те місце у загальній таблиці Ліги чемпіонів, маючи 6 очок.

В іспанській Ла Лізі команда йде на другій сходинці, відстаючи від лідируючої Барселони на 4 залікових бали, однак "вершкові" зіграли на одну гру менше.