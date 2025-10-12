Голанд перевершив досягнення Мессі та Роналду
Форвард збірної Норвегії Ерлінг Голанд оформив хеттрик у матчі проти Ізраїлю (5:0) у межах кваліфікації на чемпіонат світу-2026 та відзначився історичним досягненням.
Про це повідомляє Opta.
Старт зустрічі не задався для нападника. Ерлінг з двох спроб не зміг реалізувати пенальті – в обох випадках його удар парирував голкіпер.
Незважаючи на це, нападник зміг відзначитися до завершення тайму. А у другій половині забив ще двічі, довівши свій особистий рахунок до 51-го результативного удару у футболці національної команди. Для цього йому знадобилося зіграти 46 поєдинків за "вікінгів".
Позначки у 50 голів Голанд досяг швидше за таких нападників, як Гаррі Кейн (71), Роберт Левандовські (90), Ліонель Мессі (107) та Кріштіану Роналду (114).
Наразі Норвегія очолює групу I кваліфікації на ЧС-2026, маючи в активі 18 балів. Італія йде другую з 9 очками в активі та маючи у запасі дві гри.