Голанд перевершив досягнення Мессі та Роналду

Олександр Булава — 12 жовтня 2025, 00:45
Ерлінг Голанд
Fotballandslaget

Форвард збірної Норвегії Ерлінг Голанд оформив хеттрик у матчі проти Ізраїлю (5:0) у межах кваліфікації на чемпіонат світу-2026 та відзначився історичним досягненням.

Про це повідомляє Opta.

Старт зустрічі не задався для нападника. Ерлінг з двох спроб не зміг реалізувати пенальті – в обох випадках його удар парирував голкіпер.

Незважаючи на це, нападник зміг відзначитися до завершення тайму. А у другій половині забив ще двічі, довівши свій особистий рахунок до 51-го результативного удару у футболці національної команди. Для цього йому знадобилося зіграти 46 поєдинків за "вікінгів".

Позначки у 50 голів Голанд досяг швидше за таких нападників, як Гаррі Кейн (71), Роберт Левандовські (90), Ліонель Мессі (107) та Кріштіану Роналду (114).

Огляд матчу

Наразі Норвегія очолює групу I кваліфікації на ЧС-2026, маючи в активі 18 балів. Італія йде другую з 9 очками в активі та маючи у запасі дві гри.

