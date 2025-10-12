Голанд перевершив досягнення Мессі та Роналду

Форвард збірної Норвегії Ерлінг Голанд оформив хеттрик у матчі проти Ізраїлю (5:0) у межах кваліфікації на чемпіонат світу-2026 та відзначився історичним досягненням.

Про це повідомляє Opta.

Старт зустрічі не задався для нападника. Ерлінг з двох спроб не зміг реалізувати пенальті – в обох випадках його удар парирував голкіпер.

Незважаючи на це, нападник зміг відзначитися до завершення тайму. А у другій половині забив ще двічі, довівши свій особистий рахунок до 51-го результативного удару у футболці національної команди. Для цього йому знадобилося зіграти 46 поєдинків за "вікінгів".

Позначки у 50 голів Голанд досяг швидше за таких нападників, як Гаррі Кейн (71), Роберт Левандовські (90), Ліонель Мессі (107) та Кріштіану Роналду (114).

50 – Games taken to reach 50 senior international goals (select players):



Erling Haaland (Norway) – 46

Harry Kane (England) – 71

Neymar (Brazil) – 74

Kylian Mbappé (France) – 90

Robert Lewandowski (Poland) - 90

Lionel Messi (Argentina) – 107

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 114… pic.twitter.com/eJpe7jJHb4 — OptaJoe (@OptaJoe) October 11, 2025

Огляд матчу

Наразі Норвегія очолює групу I кваліфікації на ЧС-2026, маючи в активі 18 балів. Італія йде другую з 9 очками в активі та маючи у запасі дві гри.