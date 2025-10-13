Друга ліга. Олександрія-2 переграла Чайку, Буковина-2 та Реал-Фарма розписали нічию

У понеділок, 13 жовтня, відбулось два матчі у межах 13 туру Другої ліги України.

Реал-Фарма та резервна команда Буковини розписали результативну нічию – за 13 хвилин до завершення матчу результат для чернівецького колективу врятував Савін.

В іншому поєдинку Олександрія-2 здобула вольову перемогу над Чайкою, забивши вирішальний гол з пенальті на третій доданій хвилині.

Чемпіонат України з футболу – Друга ліга

13 тур, 13 жовтня

Олександрія-2 – Чайка 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Куделін, 47, 1:1 – Черниш, 90, 2:1 – Базаєв, 90+3 (пен.)

Реал-Фарма – Буковина-2 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Фабер, 8, 1:1 – Князев, 11 (пен.), 2:1 – Славинський, 71, 2:2 – Савін, 77

Сьогодні також Нива Винниця прийматиме Куликів-Білку, а на Київщині розпочався матч резервістів Колоса та Чорноморця.

Напередодні Полісся-2 розгромило Лісне та очолило турніру таблицю Другої ліги.