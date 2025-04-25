Реал може бойкотувати фінал Кубку Іспанії проти Барселони

Мадридський Реал розглядає варіант із бойкотом фінального матчу Кубка Іспанії з Барселоною, який відбудеться в суботу, 26 квітня.

Про це повідомляє El Mundo.

"Вершкові" відмовились від пресконференції перед матчем, а також скасували офіційну передматчеву фотосесію і тренування.

"Королівський клуб" висловлює протест щодо суддів - головного арбітра Рікардо де Бургоса Бенгоечеа та арбітром ВАР Пабло Гонсалеса Фуертеса, призначених на фінальну гру Кубку Іспанії.

Раніше мадридці звернулися до Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) із проханням відсторонити арбітрів, які висловилися негативно щодо клубного телебачення Реала після того, як воно піддало критиці їхню роботу. Проте у цьому проханні їм відмовили.

Зустріч відбудеться в суботу, 26 квітня, на арені "Олімпійському стадіоні" в Севільї. Початок матчу – 23:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку.