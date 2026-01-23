Мартінес приніс Леванте перемогу над Ельче у 21-му турі Ла Ліги
У п'ятницю, 23 січня, відбувся стартовий матч 21-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому Леванте приймало Ельче.
Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 3:2.
Ельче вийшов вперед вже на 11 хвилині зустрічі завдяки голу Родрігеса. Але у другому таймі Пабло Мартінес став героєм Леванте. Він спершу зрівняв рахунок, а потім віддав асист на Дела.
Все йшло до сенсаційної поразки Ельче, але на останніх хвилинах, вже в компенсований час, Боаяр відновив паритет. Тим не менш, Леванте все ж вирвав перемогу, забивши з кутового.
Леванте – Ельче 3:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 11 Родрігес, 1:1 – 50 Мартінес, 2:1 – 68 Дела, 2:2 – 90+3 Боаяр, 3:2 – 90+6 Маттурро
Леванте продовжує перебувати на передостанньому місці в турнірній таблиці, а Ельче залишилося на 8 сходинці. Проте вже за підсумком цього туру може суттєво опуститися в таблиці.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що іспанська Жирона близька до трансферу 20-річного українського нападника Олександра Пищура, який грає за угорський Дьєр.