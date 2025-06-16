Реал продовжить контракт з іспанським півзахисником
Браїм Діас (по центру)
ФК Реал
Хабі Алонсо розраховує на Браїма Діаса, тож Реал незабаром підпише новий контракт з іспанцем.
Про це пише Фабріціо Романо.
Повідомляється, що Реал та Діас близькі до підписання нового контракту. Угода клубу та 25-річного іспанця буде чинною 5 років.
За інформацією Романо, також Реал працює над новим контрактом із голкіпером Тібо Куртуа.
Браїм Діас приєднався до Реала у 2019 році. У поточному сезоні він зіграв у 52 матчах у всіх турнірах, відзначившись шістьма голами та сімома гольовими передачами.
Раніше повідомлялося, що "вершкові" близькі до продовження контракту з 22-річним центральним захисником Раулем Асенсіо.