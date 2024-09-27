Без Довбика та Дібали все зламалося: реакція соцмереж на матч Рома – Атлетик
У четвер, 26 вересня, Рома зіграла внічию з Атлетиком (1:1) у межах першого туру основного етапу Ліги Європи.
Фанатів римського клубу "розривало" у соцмережах через те, що їхня улюблена команда примудрилася втратити перемогу у кінцівці зустрічі, хоча 85 хвилин грала майже ідеально.
Вболівальники вважають, що справа у невдалих замінах тренера Івана Юрича, який на старті другої половини гри посадив на лаву запасних лідера Пауло Дібалу, а на 81-й хвилині і Артема Довбика.
Не дивлячись на це, фани визнають той факт, що українська гольова машина нарешті "завелась". У соцмережах відзначають те, як форвард вміло підбирає позицію на полі, грає на другому поверсі та може повчити своїм навичкам навіть Душана Влаховича з Ювентуса.
Зазначимо, Довбик перейшов у Рому цього літа за 30,5 млн євро, підписавши контракт до липня 2029 року.
У нинішній кампанії на рахунку 27-річного українця три голи у шести матчах за римлян в усіх турнірах.