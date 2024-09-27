Без Довбика та Дібали все зламалося: реакція соцмереж на матч Рома – Атлетик

У четвер, 26 вересня, Рома зіграла внічию з Атлетиком (1:1) у межах першого туру основного етапу Ліги Європи.

Фанатів римського клубу "розривало" у соцмережах через те, що їхня улюблена команда примудрилася втратити перемогу у кінцівці зустрічі, хоча 85 хвилин грала майже ідеально.

Вболівальники вважають, що справа у невдалих замінах тренера Івана Юрича, який на старті другої половини гри посадив на лаву запасних лідера Пауло Дібалу, а на 81-й хвилині і Артема Довбика.

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Не дивлячись на це, фани визнають той факт, що українська гольова машина нарешті "завелась". У соцмережах відзначають те, як форвард вміло підбирає позицію на полі, грає на другому поверсі та може повчити своїм навичкам навіть Душана Влаховича з Ювентуса.

prendere gol con tutta la squadra schierata su calcio piazzato. Così come a Genova ci costa la vittoria.

Bene Angelino Kone Cristante Baldanzi e Dovbyk. Difesa positiva al netto del gol preso con gli uomini piazzati. Male Soule. Pisilli non ha trovato la posizione corretta.#ASR — HP71🧡❤️ (@hermannpilato) September 26, 2024

#RomaAtletic 1-1 finale

È quasi una beffa per la Roma che ha giocato meglio degli spagnoli e ha tenuto il vantaggio di Dovbyk fino all'85° quando il colpo di testa di Aitor Paredes ha gelato l'Olimpico. Dovbyk ormai ci ha preso gusto con il gol, non entusiasma Dybala che lascia… — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) September 26, 2024

🇺🇦✨ Artem Dovbyk (27) has 3 goals in his last 3 games for Roma! 🟡🔴



• ⚽️ vs Genoa

• ⚽️ vs Udinese

• ⚽️ vs Athletic Club



Super Signing 🔥📈 pic.twitter.com/WuHr00Yoxz — BRAH PUNTERS ODDS⚽🇿🇦 (@SoccerWinOdds) September 27, 2024

Il gol di ieri di #Dovbyk riusciremo mai a vederlo da #Vlahovic? Cross e di testa con il tempo giusto, la postura giusta, la potenza giusta, gol, semplice.

Possibile che la nostra punta principale, il più pagato della Serie A, sia un Bendtner qualsiasi? — Giuntolicesimo (@Elio_Ferrante) September 27, 2024

Ricordiamo che se ci fosse stato Abraham, al posto di Dovbyk, ieri quella palla NON entrava MAI! Ma continuiamo a far parlare il Pengwin e Sabatini, ci portano bene! 🥲 — Sveva C. (@CenciottiS87739) September 27, 2024

Зазначимо, Довбик перейшов у Рому цього літа за 30,5 млн євро, підписавши контракт до липня 2029 року.

У нинішній кампанії на рахунку 27-річного українця три голи у шести матчах за римлян в усіх турнірах.