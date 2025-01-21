Визнання від турецьких фанатів: реакція соцмереж на нічию Динамо у матчі з Галатасараєм

У вівторок, 21 січня, відбувся матч сьомого раунду основного раунду Ліги Європи в якому Динамо Київ зустрічалося із турецьким Галатасараєм.

Український гранд у видовищній грі вирвав нічию 3:3, а ветеран та легенда клубу Андрій Ярмоленко став головним героєм зустрічі.

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Фанати у соціальних мережах божеволіють, бо, відверто, вони розраховували на гірше, а вийшла емоційна драма. Чемпіон традиційно зібрав найкращі коментарі вболівальників.

Звісно ж, найбільшу похвалу отримав вінгер Андрій Ярмоленко. Фани у захваті від його повернення на поле в першому офіційному матчі. Два голи у ворота турків помножили емоційну складову моменту.

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Найбільша несподіванка – респект від турецьких вболівальників. Точно не можна сказати, чи то фанати Галатасарая, чи їх хейтери, але вони написали багато теплих слів про виступ Динамо, а також залишили чимало коментарів із підтримкою українського народа.

Вперше за цей єврокубковий сезон ніхто із фанів не акцентував увагу на мінусах гри "синьо-білих". Ефект Ярмоленка, що казати.

Нагадаємо, у завершальному 8-му турі Ліги Європи Динамо зіграє 30 січня номінально домашній матч проти латвійського РФШ.