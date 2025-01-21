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Ярмоленка визнали одним з найкращих гравців матчу Галатасарай – Динамо

Олексій Мурзак — 21 січня 2025, 19:38
Ярмоленка визнали одним з найкращих гравців матчу Галатасарай – Динамо
Андрій Ярмоленко
Getty Images

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко визнаний одним з найкращих гравців у матчі Динамо проти Галатасарая, який відбувся в межах 7 туру основного етапу Ліги Європи.

Статистичний портал SofaScore оцінив його гру в 8,0 балів. Кращим за Ярмоленка лише був півзахисник турецького клубу Дріз Мертенс, який отримав 8,2 бали.

Нагадаємо, Ярмоленко відзначився дублем, вийшовши на заміну. Для 35-річного півзахисника цей м'яч став 25-м у єврокубках, також в його активі 21 асист у 104 поєдинках.

У завершальному 8-му турі Ліги Європи Динамо зіграє 30 січня номінально домашній матч проти латвійського РФШ, а Галатасарай цього ж дня завітає в гості до нідерландського Аякса.

Галатасарай Динамо Київ Андрій Ярмоленко Ліга Європи-2024/25

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