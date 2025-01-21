Ярмоленка визнали одним з найкращих гравців матчу Галатасарай – Динамо

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко визнаний одним з найкращих гравців у матчі Динамо проти Галатасарая, який відбувся в межах 7 туру основного етапу Ліги Європи.

Статистичний портал SofaScore оцінив його гру в 8,0 балів. Кращим за Ярмоленка лише був півзахисник турецького клубу Дріз Мертенс, який отримав 8,2 бали.

Нагадаємо, Ярмоленко відзначився дублем, вийшовши на заміну. Для 35-річного півзахисника цей м'яч став 25-м у єврокубках, також в його активі 21 асист у 104 поєдинках.

У завершальному 8-му турі Ліги Європи Динамо зіграє 30 січня номінально домашній матч проти латвійського РФШ, а Галатасарай цього ж дня завітає в гості до нідерландського Аякса.