Пірнув краще за дельфіна: гравець Галатасарая заробив дуже спірний пенальті у ворота Динамо

У матчі сьомого раунду основного етапу Ліги Європи між Галатасараєм та Динамо стався доволі скандальний епізод.

Третій забитий м'яч турецької команди був забитий з пенальті, але найцікавіше сталося перед цим взяттям воріт.

Спочатку арбітр видалив футболіста господарів Бариша Їлмаза, який ефектно "пірнув" на газон, а потім щось вигукнув судді. Дві жовті картки за хвилину, проте втрутився ВАР.

Переглянувши епізод, рефері змінив своє рішення, побачивши, що Олександр Тимчик тримає свого візаві. В той же момент, турецький вінгер також схопив за футболку захисника киян, а потім дуже красиво, картинно, впав на поле.

Нагадаємо, в останньому раунді турніру Динамо Київ зіграє проти РФС. Матч пройде 30 січня.