Лейпциг звільнив головного тренера

РБ Лейпциг оголосив про звільнення Оле Вернера з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Помічники тренера Том Чіхон і Патрік Кольман також були звільнені зі своїх посад. Вернер очолював команду з літа 2025 року. Під його керівництвом "бики" посіли третє місце в чемпіонаті Німеччини та дійшли до чвертьфіналу національного кубку.

"Останні декілька днів ми присвятили ретельному підсумковому аналізу минулого сезону. У вівторок ввечері ми вирішили, що необхідна зміна головного тренера. Ми хотіли б подякувати Оле, Тому та Патріку за їхню наполегливу працю та відданість справі в РБ Лейпциг. Вони відіграли важливу роль у нашій успішній перебудові та виході до Ліги чемпіонів. Проте ми вважаємо, що майбутні виклики вимагають нових ідей та іншого підходу. Ми бажаємо Оле, Тома та Патріку всяких успіхів і всього найкращого в майбутньому", – заявив спортивний директора клубу Марсель Шефер.

Лейпциг незабаром повідомить інформацію щодо нового головного тренера.

Раніше повідомлялося, що "биків" очолить 45-річний Мартін Демікеліс.