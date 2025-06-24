РБ Лейпциг оголосив ім'я нового головного тренера
Оле Вернер
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг оголосив про призначення Оле Вернера на посаду головного тренера команди.
Про це повідомила пресслужба "биків".
37-річний фахівець підписав контракт до 2027 року. Разом із Вернером, до тренерського штабу приєднались Патрік Кольманн та Том Ціхон.
За даними Флоріана Плеттенберга, Вердер отримав за свого тренера 1.5 млн євро компенсації, до яких можуть додатись ще 500 тисяч у разі ігрових успіхів Лейпцига.
Попереднім тренером Лейпцига був Марко Розе, якого клуб звільнив наприкінці березня через незадовільні результати.
Минулий сезон бременці завершили на восьмому місці, а "бики" – на сьомому.
Раніше повідомлялось, що Арсенал може відмовитись від ідеї трансферу нападника Лейпцига Шешко.