РБ Лейпциг оголосив ім'я нового головного тренера

РБ Лейпциг оголосив про призначення Оле Вернера на посаду головного тренера команди.

Про це повідомила пресслужба "биків".

37-річний фахівець підписав контракт до 2027 року. Разом із Вернером, до тренерського штабу приєднались Патрік Кольманн та Том Ціхон.

🚨 #RBLeipzig verpflichtet Ole #Werner als neuen Cheftrainer! 🔴⚪️



Der 37-Jährige kommt vom SV Werder Bremen und unterschreibt bei den Roten Bullen bis 2027. Seine Assistenten Patrick #Kohlmann und Tom #Cichon komplettieren das Trainerteam.



Hier gibt’s alle Details ⤵️ — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 24, 2025

За даними Флоріана Плеттенберга, Вердер отримав за свого тренера 1.5 млн євро компенсації, до яких можуть додатись ще 500 тисяч у разі ігрових успіхів Лейпцига.

Попереднім тренером Лейпцига був Марко Розе, якого клуб звільнив наприкінці березня через незадовільні результати.

Минулий сезон бременці завершили на восьмому місці, а "бики" – на сьомому.

Раніше повідомлялось, що Арсенал може відмовитись від ідеї трансферу нападника Лейпцига Шешко.