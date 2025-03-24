Чорноморець звільнив головного тренера

Чорноморець оголосив про звільнення Олександра Бабича з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фахівець залишиться у структурі "моряків" та обійме посаду спортивного директора.

"Керівництво футбольного клубу Чорноморець дякує Олександру Олександровичу Бабичу за роботу в якості головного тренера команди. І бажає успіхів на новій посаді – спортивного директора клубу", – розповів Бабич.

Раніше повідомлялося, що наступним тренером Чорноморця стане Олександр Кучер, який вже прибув в Одесу для підписання документів.

Нагадаємо, що команда з Одеси наразі йде на передостанньому, 15-му місці в таблиці УПЛ, маючи в активі 15 очок. Раніше Бабич висловився щодо поразки команди в матчі з Інгульцем в межах 21 туру УПЛ.