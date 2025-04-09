РБ Лейпциг оголосив про перший літній трансфер

РБ Лейпциг оголосив про підписання півзахисника Левена Езекіла Банзузі.

Про це повідомляє пресслужба "биків".

Контракт розраховано до літа 2030 року, а сума трансферу склала 16 мільйонів євро.

"Ми раді, що Езекіл обрав саме наш клуб. Це класичний півзахисник бокс-ту-бокс, високий, сильний та швидкий. Банзузі молодий та голодний до перемог, тому ідеально підпадає під наш профіль", – прокоментував цей трансфер директор команда Шефер.

Erster Sommer-Transfer der Roten Bullen ✍️



RB Leipzig verpflichtet Ezechiel #Banzuzi von @OHLeuven. Der 20-jährige Niederländer erhält einen Vertrag bis 2030 und wird unser Team ab Sommer 2025 im zentralen Mittelfeld verstärken 💪



Willkommen in Leipzig, Ezechiel! pic.twitter.com/T8y2WBuQKL — RB Leipzig (@RBLeipzig) April 8, 2025

У сезоні-2024/25 Банзузі провів 31 матч у складі Левена, в яких забив 5 м'ячів та віддав шість результативних передач.

Раніше Лейпциг оголосив про призначення нового головного тренера.