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РБ Лейпциг оголосив про перший літній трансфер

Володимир Максименко — 9 квітня 2025, 13:28
РБ Лейпциг оголосив про перший літній трансфер
Езекіл Банзузі
РБ Лейпциг

РБ Лейпциг оголосив про підписання півзахисника Левена Езекіла Банзузі.

Про це повідомляє пресслужба "биків".

Контракт розраховано до літа 2030 року, а сума трансферу склала 16 мільйонів євро.

"Ми раді, що Езекіл обрав саме наш клуб. Це класичний півзахисник бокс-ту-бокс, високий, сильний та швидкий. Банзузі молодий та голодний до перемог, тому ідеально підпадає під наш профіль", – прокоментував цей трансфер директор команда Шефер.

У сезоні-2024/25 Банзузі провів 31 матч у складі Левена, в яких забив 5 м'ячів та віддав шість результативних передач.

Раніше Лейпциг оголосив про призначення нового головного тренера.

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