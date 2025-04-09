РБ Лейпциг оголосив про перший літній трансфер
Езекіл Банзузі
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг оголосив про підписання півзахисника Левена Езекіла Банзузі.
Про це повідомляє пресслужба "биків".
Контракт розраховано до літа 2030 року, а сума трансферу склала 16 мільйонів євро.
"Ми раді, що Езекіл обрав саме наш клуб. Це класичний півзахисник бокс-ту-бокс, високий, сильний та швидкий. Банзузі молодий та голодний до перемог, тому ідеально підпадає під наш профіль", – прокоментував цей трансфер директор команда Шефер.
У сезоні-2024/25 Банзузі провів 31 матч у складі Левена, в яких забив 5 м'ячів та віддав шість результативних передач.
Раніше Лейпциг оголосив про призначення нового головного тренера.