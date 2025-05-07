РБ Лейпциг готовий продати Шешко влітку

Німецький РБ Лейпциг готовий під час літнього трансферного вікна продати лідера атак команди Беньяміна Шешко.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

🚨🔴 The release clause for Benjamin #Sesko now stands at over €80 million for the summer, due to his performances and flexibility within the contract.



However, a transfer is also possible without triggering the clause — Sesko will be allowed to leave RB Leipzig if a suitable… pic.twitter.com/p88bLjXOKY — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 6, 2025

За його інформацією, клаусула в контракті Шешко становить понад 80 мільйонів євро. Проте потенційному покупцеві не обов’язково доведеться активовувати її: РБ Лейпциг готовий відпустити гравця навіть за меншу суму, якщо пропозиція влаштує клуб.

У поточному сезоні на рахунку Шешко 21 гол і 6 асистів у 43 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах. 21-річний словенець виступає за клуб із літа 2023 року, його контракт діє до кінця червня 2029 року.

Раніше повідомлялося про те, що новим тренером РБ Лейпциг може стати легендарний французький форвард Тьєррі Анрі.