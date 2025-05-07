РБ Лейпциг готовий продати Шешко влітку
Беньямін Шешко
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Німецький РБ Лейпциг готовий під час літнього трансферного вікна продати лідера атак команди Беньяміна Шешко.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, клаусула в контракті Шешко становить понад 80 мільйонів євро. Проте потенційному покупцеві не обов’язково доведеться активовувати її: РБ Лейпциг готовий відпустити гравця навіть за меншу суму, якщо пропозиція влаштує клуб.
У поточному сезоні на рахунку Шешко 21 гол і 6 асистів у 43 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах. 21-річний словенець виступає за клуб із літа 2023 року, його контракт діє до кінця червня 2029 року.
Раніше повідомлялося про те, що новим тренером РБ Лейпциг може стати легендарний французький форвард Тьєррі Анрі.