Разван Луческу: Мій батько – найкращий тренер Румунії

Тренер грецького ПАОКа Разван Луческу вважає, що його батько чудово впорався з роботою наставника національної збірної країни, що лише підтверджує те, що він найкращий тренер Румунії.

Слова фахівця цитує видання SDNA.

"Я вважаю, що це абсолютно нормально, коли комусь доводиться приймати таке важливе рішення (прийняти національну збірну – прим.), хотіти обговорити це з людьми, яким вони довіряють. Я мало брав участь у процесі. Тим не менш, я допомагаю йому з деякими запитаннями, які можуть його скерувати.

На мою особисту думку, він впорався надзвичайно добре. Мій батько має унікальний досвід і, без сумніву, є найкращим тренером у Румунії. Його розум особливо гострий, а його мудрість здобута роками у прекрасні та важкі часи, у складних матчах на найвищому рівні.

Якби він не був у національній збірній, хто б інший зараз міг її очолювати? З моєї точки зору, це найбільш правильне рішення. Мій батько – людина, яка може багато чого запропонувати як через свої знання, так і через свій досвід. Цей виклик задовольняє його і змушує почуватися повноцінним.

І з особистої точки зору, я вважаю, що це дуже позитивно, що він прийняв це рішення. Незалежно від того, як це обернеться, я вважаю, що це ідеальний фінал вражаючої кар’єри", – сказав Разван Луческу.