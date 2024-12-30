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ПАОК подасть апеляцію на рішення про дискваліфікацію Развана Луческу

Микита Павлів — 30 грудня 2024, 21:59
ПАОК подасть апеляцію на рішення про дискваліфікацію Развана Луческу
ПАОК
PAOK FC

ПАОК відреагував на рішення дисциплінарного комітету Федерації футболу Греції дискваліфікувати наставника команди Развана Луческу та його асистентів на чотири місяці за сутичку з уболівальниками АЕКа.

Відповідну заяву ПАОК оприлюднив на своєму сайті.

"Зрозуміло, що ми чекаємо на перегляд рішення Апеляційним комітетом, тим паче, що рішення першої інстанції інформує нас про те, що є прийнятним, а що неприйнятним під час матчів. Ми будемо поважати це рішення, намагаючись допомогти роботі по боротьбі з насильством", – йдеться у повідомленні клубу.

Також ПАОК наголосив, що вони готові боротись поза полем теж задля досягнення справедливості.

"Постскриптум. АЕК обрав тип суперництва, яке вони хочуть мати з нами, а саме скарги та додаткове втручання. Ми сподіваємося, що відтепер вони подбають про те, щоб жодна стороння річ не потрапила на поле стадіону на жодному з їхніх домашніх матчів", – йдеться у заяві грецької команди.

Нагадаємо, після виїзного чвертьфінального поєдинку Кубку Греції з АЕКом (0:1) Луческу атакував уболівальників АЕКа, одного з них він схопив за горло. У сутичці взяли участь і його асистенти, які теж отримали 4-місячну дискваліфікацію. Причиною сутички могли були провокативні скандування уболівальників.

Луческу очолює грецький клуб з 2021 року. У минулому сезоні румунський фахівець привів команду до чемпіонства у Суперлізі Греції-2023/24. 

АЕК ПАОК Разван Луческу

ПАОК

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