Пушич може замінити Луческу в грецькому клубі

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич може очолити грецький ПАОК.

Про це повідомляє Golazo.ro.

Президент грецького клубу Іван Саввіді незадоволений роботою чинного наставника Развана Луческу, тому хоче припинити співпрацю. При цьому сторони не хочуть буде ініціаторами розриву, тому чекають один від одного першого кроку.

Проблема власника полягає в тому, що у нього ще немає імені, важливого тренера, який може його змінити та змусити уболівальників забути Луческу. Одним з кандидатів на заміну румуну розглядається екстренер "гірників" Маріно Пушич.

Нагадаємо, у першому сезоні Пушич оформив із Шахтарем "золотий дубль", вигравши УПЛ і Кубок України. Цього сезону "гірники" знову тріумфували в Кубку України, але в чемпіонаті посіли лише третю сходинку. Цей результат став найгіршим за 29 років для Шахтаря.

Раніше підсумки роботи тренера на чолі команди підбив генеральний директор Сергій Палкін.