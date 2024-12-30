Разван Луческу отримав чотирьохмісячну дискваліфікацію через конфлікт із вболівальниками

Дисциплінарний орган грецької Суперліги EPO заборонив Развану Луческу присутність на лаві запасних ПАОКа на чотири місяці.

Про це повідомляє SDNA.

Причиною став конфлікт із вболівальниками АЕКа після чвертьфінального матчу Кубка Греції, коли на парковці "ОПАП-Арени" фахівець та його помічники напали на фанатів афінського клубу.

Як уточнює джерело, Разван не зможе допомогти клубу на 10 матчах грецької Суперліги, а також на матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубку проти АЕКа.

ПАОК отримав штраф у розмірі 30 тисяч євро за поведінку тренерів.

Наразі колектив сина Мірчі Луческу посідає друге місце, набравши за 16 зустрічей 33 очки. Лідирує Олімпіакос, у якого на 1 бал більше.