Потенційний суперник Динамо у Лізі Європи звільнив Луческу-молодшого

57-річний румунський фахівець Резван Луческу звільнений з посади головного тренера ПАОКа.

Про це повідомляє пресслужба грецького клубу.

Контракт був розірваний за обопільною згодо сторін. Луческу-молодший очолював ПАОК з літа 2021 року. За цей час сумарно провів на чолі команди 256 матчів, у яких здобув 143 перемоги, 56 разів зіграв внічию і зазнав 57 поразок. У 2024 році привів команду до титулу чемпіонів Греції.

Раніше повідомлялося про те, на посаді головного тренера ПАОКа Луческу-молодшого може замінити колишній головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич.

Нагадаємо, ПАОК може стати суперником Динамо у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, якщо кияни пройдуть Університатю Клуж.