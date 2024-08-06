Луческу очолив збірну Румунії

Колишній тренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу очолив національну збірну Румунії.

Про це повідомляє Федерація футболу Румунії.

Контракт 79-річного фахівця розрахований до 2026 року, його ціллю є вихід із командою на чемпіонат світу-2026, та максимальний результат у Лізі націй.

Зазначимо, що Луческу вже очолював національну команду Румунії з 1981 до 1986 року. Збірна під його керівництвом зуміла вийти до фінальної частини чемпіонату Європи-1984. Колишній тренер команди Едвард Йорденеску на Євро-2024 довів Румунію до 1/8 фіналу, де вона розгромно програла збірній Нідерландів.

Нагадаємо, напередодні Мірча заявив, що готовий повернутися до тренерської діяльності. Він перебував без роботи з листопада минулого року, коли подав у відставку з Динамо після поразки від Шахтаря. Раніше він разом із Валерієм Лобановським потрапили у рейтинг найуспішніших тренерів в історії футболу.