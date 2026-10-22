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Райс визначився із фаворитом у боротьбі за Золотий м'яч після гри з Баварією

Микола Літвінов — 22 жовтня 2026, 11:30
Райс визначився із фаворитом у боротьбі за Золотий м'яч після гри з Баварією
Гаррі Кейн
Getty Images

Півзахисник лондонського Арсенала Деклан Райс після нічиєї з мюнхенською Баварією у 3-му турі загального етапу Ліги чемпіонів заявив, що вважає Гаррі Кейна головним претендентом у боротьбі за Золотий м'яч-2026.

Його слова цитує Фабріціо Романо.

"На мою думку, Гаррі – безперечний переможець Золотого м'яча 2026 року. Його статистика говорить сама за себе. Нападник, який спочатку віддав пас на перший гол, а потім так реалізував пенальті... Він просто неймовірний, такий талановитий гравець, це щось неймовірне!"

"Каноніри" та "баварці" за підсумками поєдинку розписали бойову нічию із рахунком 2:2. Кейн у цій зустрічі відзначився асистом та голом з пенальті.

Зазначимо, що англійський центрфорвард протягом минулого сезону провів на клубному рівні 51 поєдинок, у якому відзначився 61 голом та 7 асистами.

Окрім того, Кейн відіграв на цьогорічному чемпіонаті світу у складі національної збірної Англії 7 матчів, у яких разом із командою виграв бронзові медалі (6:4 – перемога над Францією) та записав до свого активу 7 забитих м'ячів і 1 результативну передачу.

Додамо, що церемонія нагородження Золотого м'яча відбудеться 26 жовтня 2026 року в Лондоні. Напередодні визначилися усі номінанти. 

Видання France Football також оголосило претендентів на звання найкращого футболіста всіх часів. 

Золотий м'яч Гаррі Кейн Деклан Райс

Деклан Райс

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