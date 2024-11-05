Лідер Арсенала пропустить матч з Інтером

Півзахисник Арсенала Деклан Райс не полетів на виїзний матч команди Ліги чемпіонів проти міланського Інтера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Таке рішення клубу пов'язано з пересторогою. Тренерський штаб "канонірів" вирішив не ризикувати гравцем. Його очікують побачити у грі 11-го туру чемпіонату Англії проти Челсі.

Наразі не очікується, що півзахисник отримав серйозну травму, яка призведе до тривалої відсутності футболіста. Райс напередодні відіграв увесь матч проти Ньюкасла у Лізі чемпіонів.

Завтра, 6 листопада Арсенал у четвертому турі Ліги чемпіонів на виїзді зіграє з Інтером. Участь Едегора у цьому матчі малоймовірна.