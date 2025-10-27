Українська правда
Сельта в результативному матчі переграла Осасуну, Алавес не втримав нічию із Райо Вальєкано

Володимир Максименко — 27 жовтня 2025, 00:01
У неділю ввечері, 26 жовтня, відбулись два завершальні матчі ігрового дня у чемпіонаті Іспанії.

Сельта в результативному матчі переграла Осасуну та зрівнялась за очками із суперником – тепер обидва колективи мають по 10 залікових балів та поділяють 13-14 сходинку турнірної таблиці.

Райо Вальєкано та Алавес провели доволі рівний матч, але наполегливішими були господарі стадіону – у доданий арбітром час перемогу для Райо вирвав Алемао.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга
10 тур, 26 жовтня

Райо Вальєкано – Алавес 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Алемао, 90+1

Осасуна – Сельта 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 – Будімір, 37 (пен.), 1:1 – Хутгла, 26 , 2:1 – Будімір, 45+1, 2:2 – Хутгла, 69, 2:3 – Дуран, 87

Нагадаємо, у центральному матчі туру мадридський Реал в дербі мінімально переграв Барселону.

Алавес Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Осасуна Райо Вальєкано Сельта

