Дочекаюсь завершення ЧС-2026: Рашфорд – про свій трансфер

Вінгер збірної Англії Маркус Рашфорд заявив, що хотів вирішити своє майбутнє до початку чемпіонату світу.

Його слова передає Фабріціо Романо.

Гравець зацікавлений у переході з Манчестер Юнайтед у Барселону, проте клуби неа змогли домовитись до початку Мундіалю.

"Я чітко висловився… Я хотів, щоб будь-який крок був зроблений до чемпіонату світу. Якщо ні, то я хотів, щоб він зачекав до його закінчення. Я хочу бути повністю присутнім у цей момент", – заявив Маркус.

Наразі Рашфорд разом зі збірною Англії готується до матчу 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Мексики.

Нагадаємо, що оренда вінгера з іспанським грандом сплила 30 червня 2026-го. У футболці "блаугранас" атакувальний футболіст провів 48 ігор, у яких відзначився 14 голами та стількома ж асистами.

Раніше повідомлялося, що Рашфорд готовий піти на фінансові жертви, аби продовжити виступи за Барселону. Він не хоче повертатися у Манчестер Юнайтед. У збереженні гравця особисто зацікавлений головний тренер каталонського клубу Ганс-Дітер Флік.