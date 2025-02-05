Рашфорд може втратити величезну суму через перехід в Астон Віллу

Зірковий новачок Астон Вілли Маркус Рашфорд за цей перехід може поплатитися серйозною сумою спонсорських контрактів.

Про це повідомляє MailSport.

Зазначається, що через зміну клубу англієць втратить 50% свого доходу від угоди з Nike. А за інформацією джерела він отримував понад 1,5 мільйона фунтів стерлінгів на рік, включно з бонусами.

Така зміна пов'язана з тим, що у Nike є поділ клубів на категорії, і від цього залежить оплата. Колишній клуб Рашфорда Манчестер Юнайтед був з категорії А, Астон Вілла же знаходиться нижче. І кожна зміна категорії коштуватиме 50%.

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Також на спонсорські доходи гравця вплинула відсутність виступів і голів протягом 13 матчів за МЮ, і вони можуть скоротитися ще на 25 відсотків, оскільки він не грав за збірну Англії з березня минулого року.

Нагадаємо, Рашфорд виступатиме за Астон Віллу на правах оренди. Деталі переходу не повідомляються. Раніше була інформація, що "вілани" будуть платити футболісту 70% його зарплати. 27-річний Маркус отримує 325 тисяч фунтів за тиждень.

В трансфері має бути прописана потенційна сума викупу футболіста за 40 млн фунтів після чого він може підписати повноцінний контракт на три з половиною роки.

У нинішньому сезоні Рашфорд взяв участь у 24 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився 7 голами та 3 результативними передачами.