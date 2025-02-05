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Рашфорд може втратити величезну суму через перехід в Астон Віллу

Микола Дендак — 5 лютого 2025, 11:09
Рашфорд може втратити величезну суму через перехід в Астон Віллу
Маркус Рашфорд
Getty Images

Зірковий новачок Астон Вілли Маркус Рашфорд за цей перехід може поплатитися серйозною сумою спонсорських контрактів.

Про це повідомляє MailSport.

Зазначається, що через зміну клубу англієць втратить 50% свого доходу від угоди з Nike. А за інформацією джерела він отримував понад 1,5 мільйона фунтів стерлінгів на рік, включно з бонусами.

Така зміна пов'язана з тим, що у Nike є поділ клубів на категорії, і від цього залежить оплата. Колишній клуб Рашфорда Манчестер Юнайтед був з категорії А, Астон Вілла же знаходиться нижче. І кожна зміна категорії коштуватиме 50%.

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Також на спонсорські доходи гравця вплинула відсутність виступів і голів протягом 13 матчів за МЮ, і вони можуть скоротитися ще на 25 відсотків, оскільки він не грав за збірну Англії з березня минулого року.

Нагадаємо, Рашфорд виступатиме за Астон Віллу на правах оренди. Деталі переходу не повідомляються. Раніше була інформація, що "вілани" будуть платити футболісту 70% його зарплати. 27-річний Маркус отримує 325 тисяч фунтів за тиждень.

В трансфері має бути прописана потенційна сума викупу футболіста за 40 млн фунтів після чого він може підписати повноцінний контракт на три з половиною роки.

У нинішньому сезоні Рашфорд взяв участь у 24 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився 7 голами та 3 результативними передачами.

Астон Вілла Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд

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