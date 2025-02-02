Рашфорд – за крок від переходу в інший клуб АПЛ
Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд близький до переходу в бірмінгемську Астон Віллу.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Леви" домовилися з "червоними дияволами" про оренду, згідно з якою вони виплачуватимуть 70% зарплати гравця.
Також в угоді прописана потенційна сума викупу футболіста за 40 млн фунтів після чого він може підписати повноцінний контракт на три з половиною роки. Сьогодні, 2 лютого, має відбутися медичне обстеження .
Раніше повідомлялося, що Маркус Рашфорд вже спілкувався з головним тренером Астон Вілли Унаї Емері та знає про бажання команди отримати його.
У нинішньому сезоні Рашфорд взяв участь у 24 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився 7 голами та 3 результативними передачами.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до літа 2028 року. Згідно з інформацією Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 55 млн євро.
Окрім гравця Манчестер Юнайтед Астон Вілла також може орендувати вінгера ПСЖ Марко Асенсіо.