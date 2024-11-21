Наполі – Рома: де дивитися матч Серії А

Рома, за яку виступає українець Артем Довбик, зіграє на виїзді проти Наполі в центральному матчі 13 туру італійської Серії А.

Поєдинок відбудеться в неділю, 24 листопада. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою "Спорт", "Максимальна", "Максимальна + благодійність".

Після 12 зіграних матчів Наполі є лідером чемпіонату Італії. Підопічні Антоніо Конте набрали 26 очок. Своєю чергою Рома посідає 12 сходинку, маючи в активі 13 балів.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стануть неаполітанці з коефіцієнтом 1,79. На нічию дають 3,60, а успіх Роми оцінюється у 5,00.

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