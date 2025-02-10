Ми можемо залишитись без Європи, – Раньєрі прокоментував трансферну політику Роми

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував трансферну політику команди, якою залишились незадоволені вболівальники "вовків".

Слова фахівця цитує журналіст Ніколо Скіра.

"Я міг сказати Фрідкіним, щоб вони витратили 70 мільйонів на трансфери. Після цього ми могли залишитись без Європи на деякий час", – розповів Раньєрі.

Claudio #Ranieri a Radio Rai interviene in tackle sulle lamentele e preoccupazioni dei tifosi dell’#ASRoma per il futuro (Settlment Agreement e budget): “E allora vorrà dire che dirò ai #Friedkin di spendere €70M così rimarremo fuori dall’Europa per un bel po’…”. #calciomercato pic.twitter.com/9TqHVI31jc — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 10, 2025

Зазначимо, що у зимове трансферне вікно римляни підписали Салаха-Едді, Віктора Нельссона та Девайна Ренча, витративши на всіх гравців близько 14 мільйонів євро.

Після 24 туру Рома знаходиться на 9 місці у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 34 очки.

В наступному поєдинку підопічні італійця зустрінуться із Пармою – матч відбудеться 16 лютого.

Зазначимо, що в останньому матч Рома з Довбиком у складі переграла Венецію.