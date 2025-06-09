Раньєрі може поєднувати роботу зі збірною Італії з роботою в Ромі

Президент Федерації футболу Італії (ФФІ) Габріеле Гравіна готовий дозволити Клаудіо Раньєрі поєднувати роботу зі збірною Італії з виконанням обов’язків радника президента Роми.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

#FIGC’s President Gabriele #Gravina has given the green light to Claudio #Ranieri for having a double appointment: #Italy National Team coach and #ASRoma’s advisor to the President Friedkin. Gravina is now waiting for final yes of Ranieri. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 9, 2025

Наразі ФФІ шукає заміну головному тренеру національної збірної, Лучано Спаллетті покине свою посаду сьогодні, 9 червня, після матчу відбору на ЧС-2025 проти Молдови. Пріоритетним варіантом для Гравіни є запрошення Раньєрі.

Перешкодою на шляху до запрошення Раньєрі був той факт, що цього літа він повинен обійняти посаду радника керівництва Роми. Проте Гравіна готовий дозволити тренеру суміщати дві посади і наразі очікує на його відповідь. Поки що не відомо, як ставиться до такої ідеї керівництво Роми.

Нагадаємо, вчора, 8 червня, Спаллетті оголосив про те, що покине свою посаду після матчу з Молдовою незалежно від його результату. Альтернативою Раньєрі для ФФІ є екстренер Мілана Стефано Піолі.