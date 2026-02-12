Українська правда
Стерлінг став гравцем Феєнорда

Олександр Булава — 12 лютого 2026, 20:55
Стерлінг став гравцем Феєнорда
Зірковий англійський вінгер Рахім Стерлінг став гравцем нідерландського Феєнорда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

31-річний футболіст перейшов у нідерландський колектив правах вільного агента, підписавши контракт до кінця сезону-2025/26. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Нагадаємо, що 28 січня Рахім Стерлінг достроково розірвав контракт з Челсі. У футболці "синіх" він провів 81 матч, у яких забив 19 голів та віддав 15 асистів. У поточному сезоні жодного разу не виходив на поле. До цього він грав за Арсенал, Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Раніше повідомлялося, що у послугах Стерлінга зацікавлений Тоттенгем. Однак перехід так і не відбувся.

Феєнорд наразі йде другим у чемпіонаті Нідерландів, маючи в активі 42 очки. Наступний матч команда зіграє 15 лютого проти Гоу Егед Іглз.

Нагадаємо, напередодні українець Олександр Зінченко дебютував за Аякс у грі 22 туру нідерландської Ередивізі проти АЗ Алкмар.

