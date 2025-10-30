Українська правда
Баварія зацікавлена у трансфері захисника Феєнорда

Олександр Булава — 30 жовтня 2025, 22:33
Баварія зацікавлена у трансфері захисника Феєнорда
sport.sky.de

Мюнхенська Баварія зацікавлена у трансфері 19-річного захисника збірної Нідерландів U-21 та Феєнорда Гівайро Ріда.

Про це повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Мюнхенський клуб шукає талановитого оборонця і Гівайр підходить під ці параметри. Німецький клуб вже розпочав переговори щодо трансферу.

Зазначається, що Баварія зіткнеться із серйозною конкуренцією зі сторони клубів англійської Прем’єр-ліги, які також виявляють інтерес до гравця.

Контракт гравця розрахований до 2029 року. У поточному сезоні на його рахунку 9 матчів, в яких він відзначився 2 асистами.

Нагадаємо, напередодні Баварія оголосила про продовження контракту з головним тренером Венсаном Компані.

Баварія Футбольні трансфери Феєнорд Баварія Мюнхен

Феєнорд

