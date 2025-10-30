Баварія зацікавлена у трансфері захисника Феєнорда
sport.sky.de
Мюнхенська Баварія зацікавлена у трансфері 19-річного захисника збірної Нідерландів U-21 та Феєнорда Гівайро Ріда.
Про це повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.
Мюнхенський клуб шукає талановитого оборонця і Гівайр підходить під ці параметри. Німецький клуб вже розпочав переговори щодо трансферу.
Зазначається, що Баварія зіткнеться із серйозною конкуренцією зі сторони клубів англійської Прем’єр-ліги, які також виявляють інтерес до гравця.
Контракт гравця розрахований до 2029 року. У поточному сезоні на його рахунку 9 матчів, в яких він відзначився 2 асистами.
Нагадаємо, напередодні Баварія оголосила про продовження контракту з головним тренером Венсаном Компані.