Баварія зацікавлена у трансфері захисника Феєнорда

Мюнхенська Баварія зацікавлена у трансфері 19-річного захисника збірної Нідерландів U-21 та Феєнорда Гівайро Ріда.

Про це повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Мюнхенський клуб шукає талановитого оборонця і Гівайр підходить під ці параметри. Німецький клуб вже розпочав переговори щодо трансферу.

Зазначається, що Баварія зіткнеться із серйозною конкуренцією зі сторони клубів англійської Прем’єр-ліги, які також виявляють інтерес до гравця.

Контракт гравця розрахований до 2029 року. У поточному сезоні на його рахунку 9 матчів, в яких він відзначився 2 асистами.

Нагадаємо, напередодні Баварія оголосила про продовження контракту з головним тренером Венсаном Компані.