Син ван Персі відзначився шикарним дублем за Феєнорд, довівши легендарного батька до сліз

Футбол подарував ще одну сильну сімейну історію, яка миттєво розлетілася соцмережами.

Робін ван Персі та його донька не змогли стримати сліз, коли побачили, як їхній син і брат, Шакіл ван Персі, зрівняв рахунок 3:3 на 88-й хвилині матчу, врятувавши Феєнорд після того, як команда поступалася 1:3.

Легенда МЮ та Арсенала випустив свого сина на поле на останні 28 хвилин, а той влаштував справжнє шоу. Молодий нападник двічі забив неймовірні голи – на 87-й та 88-й хвилинах, перетворивши поєдинок на драму з голлівудським сценарієм.

🇳🇱💥 Robin van Persie's son Shaqueel with a fantastic goal for Feyenoord. Only 19-years-old. 🤯 pic.twitter.com/bv3Yt0xlKI — EuroFoot (@eurofootcom) January 18, 2026

Камери одразу впіймали емоції на трибунах: легендарний ван Персі плакав біля бровки, поруч на трибунах – його донька, яка так само не стримувала сліз. Момент виглядав як ідеальна футбольна казка – батько випустив на поле сина і бачить, як він творить диво.

📸 - Robin van Persie and Robin van Persie's daughter could not hold back their emotions when they saw their son/brother score the 3-3 in the 89th minute after being 3-1 down.



Unfortunately the story ended up horribly, as Feyenoord lost the game 4-3 in the 93rd minute. pic.twitter.com/nAl8BN1zMG — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 18, 2026

Але, на жаль, історія отримала трагічне продовження. Уже на 93-й хвилині Феєнорд пропустив вирішальний м'яч і програв матч з рахунком 3:4.

