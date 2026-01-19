Син ван Персі відзначився шикарним дублем за Феєнорд, довівши легендарного батька до сліз
Футбол подарував ще одну сильну сімейну історію, яка миттєво розлетілася соцмережами.
Робін ван Персі та його донька не змогли стримати сліз, коли побачили, як їхній син і брат, Шакіл ван Персі, зрівняв рахунок 3:3 на 88-й хвилині матчу, врятувавши Феєнорд після того, як команда поступалася 1:3.
Легенда МЮ та Арсенала випустив свого сина на поле на останні 28 хвилин, а той влаштував справжнє шоу. Молодий нападник двічі забив неймовірні голи – на 87-й та 88-й хвилинах, перетворивши поєдинок на драму з голлівудським сценарієм.
Камери одразу впіймали емоції на трибунах: легендарний ван Персі плакав біля бровки, поруч на трибунах – його донька, яка так само не стримувала сліз. Момент виглядав як ідеальна футбольна казка – батько випустив на поле сина і бачить, як він творить диво.
Але, на жаль, історія отримала трагічне продовження. Уже на 93-й хвилині Феєнорд пропустив вирішальний м'яч і програв матч з рахунком 3:4.
Раніше повідомлялося, що Аякс оголосив про підписання сина легенди Мілана та ПСЖ Златана Ібрагімовича.