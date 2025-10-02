Дуель Довбика та Жиру, Ноттінгем Форест зіграє з Мідтьюлландом у другому турі Ліги Європи

У четвер, другого жовтня, відбудеться низка матчів у межах другого туру основного етапу Ліги Європи.

У перший ігровий слот буде зіграно дев'ять поєдинків, зокрема Рома Артема Довбика зустрінеться з Ліллем, у складі якої виступає ексфорвард Арсенала та Челсі Олів'є Жиру.

Згодом боротьбу продовжать представники АПЛ – Ноттінгем Форест вдома прийматиме Мідтьюлланд, а Астон Вілла вирушить в гості до Феєнорда. Зазначимо, що "лісникам" не допоможе Олександр Зінченко, який напередодні отримав травму.

Усі матчі другого туру Ліги Європи в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.

Розклад матчів 2 туру Ліги Європи на 2 жовтня

19:45 Болонья – Фрайбург

19:45 Бранн – Утрехт

19:45 Вікторія Плзень – Мальме

19:45 Лудогорець – Бетіс

19:45 Панатінаїкос – Гоу Ехед Іглз

19:45 Рома – Лілль

19:45 Селтік – Брага

19:45 Стяуа – Янг Бойз

19:45 Фенербахче – Ніцца

22:00 Базель – Штутгарт

22:00 Генк – Ференцварош

22:00 Ліон – Зальцбург

22:00 Маккабі Тель-Авів – Динамо Загреб

22:00 Ноттінгем Форест – Мідтьюлланд

22:00 Порту – Црвена Звезда

22:00 Сельта – ПАОК

22:00 Феєнорд – Астон Вілла

22:00 Штурм Грац – Рейнджерс

Напередодні завершились матчі другого туру Ліги чемпіонів, а Ілля Забарний отримав найкращу оцінку в матчі Барселона – ПСЖ.