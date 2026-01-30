Тоттенгем може підсилитись зірковим гравцем, якого позбулось Челсі

31-річний правий вінгер Рахім Стерлінг може приміряти футболку англійського Тоттенгема.

Про це повідомляє The Guardian.

"Шпорам" досвідчений футболіст може дістатися абсолютно безкоштовно, адже з 28 січня 2026 року Рахім перебуває у статусі вільного агента. Лондонський Челсі вирішив достроково припинити співпрацю з колишнім гравцем збірної Англії.

Наставник Тоттенгема Томас Франк особисто зацікавлений в атакувальному півзахиснику.

Також за Стерлінгом стежать інші топові гранди футболу – Ювентус, Наполі та Баварія. Щоправда, ці клуби з обережністю придивляються до варіанту запрошення англійця, який у поточному сезоні-2025/26 ще не провів жодного матчу.

Зазначимо, що за свою кар'єру Стерлінг пограв за Ліверпуль, Челсі, Манчестер Сіті та Арсенал. Також за його спиною 82 гри за збірну Англії (20 голів).

До слова, Тоттенгем після 23-х турів йде лише на 14-й позиції в турнірній таблиці АПЛ. В активі "шпор" 28 набраних балів.