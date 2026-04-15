Це був украдений матч: зірка Барселони розніс суддівство після гри з Атлетико в 1/4 фіналу ЛЧ

Травмований вінгер Барселони Рафінья висловився про суддівство в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетико.

Його слова передає AS.

Бразилець вважає, що каталонців "пограбували" арбітри. Він незадоволений їхньою роботою в обох поєдинках.

"Для мене це був украдений матч. І не лише цей, а й інший також. Вважаю, що суддівство було дуже поганим – неймовірно, які рішення рефері ухвалював. Атлетико зробив не знаю скільки фолів, а арбітр не показав їм жодної жовтої картки. Хотів би зрозуміти цей страх перед тим, що Барселона може прийти та виграти", – сказав Рафінья.

Нагадаємо, що за сумою двох матчів каталонці поступилися "матрацникам" із загальним рахунком 2:3. Після домашньої поразки 0:2 у матчі-відповіді Барселона перемогла 2:1.

В обох зустрічах "блаугранас" догравали вдесятьох. У домашньому поєдинку за фол останньої надії червону отримав Пау Кубарсі, а на виїзді – Ерік Гарсія.