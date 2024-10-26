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Рафінья: Були моменти, коли я думав покинути Барселону

Андрій Яросименко — 26 жовтня, 09:25
Рафінья: Були моменти, коли я думав покинути Барселону
Getty Images

Вінгер каталонської Барселони Рафінья зізнався, що інколи він думав покинути клуб через великий тиск.

Його слова передає ESPN.

"Було декілька моментів, коли я думав покинути Барселону. Мої перші шість місяців тут, період від літнього трансферного вікна до чемпіонату світу, були сезоном, який я розпочав погано, тому мені спало на думку покинути клуб.

Було багато сумнівів у собі. У мене є неприємна звичка сильно критикувати себе, тому цей тиск змусив мене замислитися про відхід. Потім, після чемпіонату світу все кардинально змінилося, я зміг за пів року набрати гарні показники", – сказав Рафінья.

Нагадаємо, бразилець перейшов у Барселону влітку 2022 року. У сезоні-2024/25 на рахунку вінгера 13 матчів за "блаугранас" у яких він забив 9 голів та віддав 6 асистів.

Напередодні гравець оформив хеттрик у Ворота Баварії в 3 турі Ліги чемпіонів, ставши лише четвертим футболістом, який забив стільки м'ячів мюнхенцям в ЛЧ.

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