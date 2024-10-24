Рафінья став четвертим гравцем, який оформив хеттрик у ворота Баварії в ЛЧ

Вінгер каталонської Барселони Рафінья став лише четвертим гравцем в історії, який зміг оформити хеттрик у ворота мюнхенської Баварії в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Opta.

Бразилець зробив хеттрик у матчі третього туру, у тому числі гол лише через 56 секунд – це найшвидший гол, який коли-небудь пропускала Баварія в Лізі чемпіонів.

Автори хеттриків у ворота Баварії в ЛЧ

Рой Макай – 18 вересня 2002-го за Депортиво (3:2) Кун Аґуеро – 25 листопада 2014-го за Манчестер Сіті (3:2) Кріштіану Роналду – 18 квітня 2017-го за Реал (4:2) Рафінья – 23 жовтня 2024-го за Барселону (4:1)

Після трьох турів Ліги чемпіонів у Барселони 6 очок, а Баварія має в активі 3 бали. Каталонці розташувалися на 9 сходинці, а німці посідають 23 місце в турнірній таблиці ЛЧ.