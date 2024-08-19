Спостерігав за грою своїх улюблених команд: Надаль — про матч Реал Мадрид — Мальорка

Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль розповів про враження від гри першого туру іспанської Ла Ліги Реал Мадрид — Мальорка.

Його слова наводить Marca.

"Я зміг подивитися за грою двох своїх улюблених команд у захопливому матчі, результатом якого стала справедлива нічия. Минув чемпіонат Європи, Олімпійські ігри, і часу на підготовку дуже мало. Крім того, у другій половині гри була помітна втома через вологість", — сказав спортсмен

Зазначимо, що Рафаель був помічений на трибунах стадіону "Майорка-Сон-Муа" у місті Пальма-де-Майорка. Відомо, що він є палким шанувальником обох клубів.

Нагадаємо, мадридський Реал вперше за керівництва Карло Анчелотті не зміг перемогти у стартовому матчі Ла Ліги.

У матчі 1 туру іспанського чемпіонату "вершкові" розписали мирову з Мальоркою. Раніше в кожному сезоні, коли на чолі "королівського клубу" був Анчелотті, команда лише перемагала.