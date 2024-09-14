Радник президента Кривбаса: Думками Стецьков уже не з командою

Радник президента Кривбаса Геннадій Приходько заявив, що причиною відсторонення Тимура Стецькова став непрофесіоналізм гравця.

Про це він розповів у інтерв’ю клубній пресслужбі.

"По-перше, я би одразу хотів сказати, що ні керівництво, ні тренерський штаб ніколи не будуть приймати рішення, які зашкодять клубу. Багато де я читав, що Тимура перевели на індивідуальну програму тренувань через небажання продовжувати контракт, але це не зовсім так.

Це відбулося через те, що тренерський штаб та головний тренер не можуть розраховувати на гравця. Його психологічний стан та небажання захищати червоно-білі кольори змусили прийняти таке рішення. Він думками вже не з командою, тому тренерський штаб не може довіряти гравцеві, та і який сенс його награвати, розуміючи, що на його місці буде інший", — сказав Приходько.