Пятов оцінив трансфер Фесюна в Шахтар

Тренер воротарів Шахтаря Андрій Пятов вважає, що голкіпер Кирило Фесюн є талановитим гравцем.

Цитує Пятова пресслужба "гірників".

"Він звісно ж, потребує трохи часу, щоб звикнути до вимог Марино Пушича, адже в Колосі в нього були одні завдання, а в нас трохи інакші. Специфіка Шахтаря взагалі відрізняється від всіх команд, тому подивимося, як він себе виявить. Але це талант. Недарма ж він зараз у Шахтарі.

Звісно, ми взяли його за певні якості. Спілкувалися з Містером, з Дарійо, з усіма, було проведено аналітичну роботу, і клуб вирішив, що він нам підходить. Побачимо.

Кирил безумовно, талант. Але талантів багато, а час усе покаже", — сказав Пятов.