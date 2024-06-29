Пятов оцінив трансфер Фесюна в Шахтар
Тренер воротарів Шахтаря Андрій Пятов вважає, що голкіпер Кирило Фесюн є талановитим гравцем.
Цитує Пятова пресслужба "гірників".
"Він звісно ж, потребує трохи часу, щоб звикнути до вимог Марино Пушича, адже в Колосі в нього були одні завдання, а в нас трохи інакші. Специфіка Шахтаря взагалі відрізняється від всіх команд, тому подивимося, як він себе виявить. Але це талант. Недарма ж він зараз у Шахтарі.
Звісно, ми взяли його за певні якості. Спілкувалися з Містером, з Дарійо, з усіма, було проведено аналітичну роботу, і клуб вирішив, що він нам підходить. Побачимо.
Кирил безумовно, талант. Але талантів багато, а час усе покаже", — сказав Пятов.
Напередодні Фесюн підписав 5-річний контракт з "гірниками".
Зазначимо, що 21-річний новачок Шахтаря регулярно викликається в молодіжну збірну України. Нещодавно він допоміг олмпійській збірній виграти товариський турнір у Франції.