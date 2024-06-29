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Пятов оцінив трансфер Фесюна в Шахтар

Олександр Булава — 29 червня, 14:24
Пятов оцінив трансфер Фесюна в Шахтар

Тренер воротарів Шахтаря Андрій Пятов вважає, що голкіпер Кирило Фесюн є талановитим гравцем.

Цитує Пятова пресслужба "гірників".

"Він звісно ж, потребує трохи часу, щоб звикнути до вимог Марино Пушича, адже в Колосі в нього були одні завдання, а в нас трохи інакші. Специфіка Шахтаря взагалі відрізняється від всіх команд, тому подивимося, як він себе виявить. Але це талант. Недарма ж він зараз у Шахтарі.

Звісно, ми взяли його за певні якості. Спілкувалися з Містером, з Дарійо, з усіма, було проведено аналітичну роботу, і клуб вирішив, що він нам підходить. Побачимо.

Кирил безумовно, талант. Але талантів багато, а час усе покаже", — сказав Пятов.

Напередодні Фесюн підписав 5-річний контракт з "гірниками".

Зазначимо, що 21-річний новачок Шахтаря регулярно викликається в молодіжну збірну України. Нещодавно він допоміг олмпійській збірній виграти товариський турнір у Франції.

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