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Ще не готовий на сто відсотків, – Судаков розповів про свій стан напередодні матчу з Динамо

Володимир Максименко — 26 квітня 2025, 11:05
Ще не готовий на сто відсотків, – Судаков розповів про свій стан напередодні матчу з Динамо
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков розповів про свій стан напередодні матчу проти Динамо в межах 26 туру УПЛ.

Слова футболіста з відкритого тренування передає кореспондент "Чемпіона" Станіслав Лисак.

"На цей час я ще не готовий на сто відсотків. Завтра будемо перед грою ухвалювати рішення", – розповів Судаков.

Окрім того, хавбек висловився про чутки навколо своєї персони у ЗМІ. За словами Георгія, інформація в пресі не впливає на його психологічний стан та рівень підготовки.

Зазначимо, що у матчі з Поліссям в межах 1/2 фіналу Кубку України півзахисник вийшов на поле лише на 82-й хвилині зустрічі. Як раніше зазначав тренер "гірників" Маріно Пушич, у матчі з житомирським колективом Судаков грав "на уколах".

Також фахівець розповів, що лідер Шахтаря пропускатиме сьогоднішнє командне тренування та працюватиме окремо.

Поєдинок проти Динамо Київ відбудеться завтра, 27 квітня о 18:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Ювентус зробив пропозицію Шахтарю щодо трансферу Судакова.

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