Пушич розповів, чи завадить травма Судакову зіграти на Євро

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич повідомив, що травма Георгія Судакова, через яку футболіст пропустив фінал Кубку України проти Ворскли, не завадить йому зіграти на Євро-2024.

Про це фахівець сказав на флеш-інтерв'ю після матчу.

"Його нам не вистачало сьогодні. Він не міг грати, тож ми не хотіли ризикувати. Його травма не дуже серйозна. Це хороша новина і для нас, і для збірної України. Він буде готовий зіграти на Євро-2024. Він заслуговує там грати. Він провів неймовірний сезон", — сказав Пушич.

Нагадаємо, Шахтар без свого лідера зумів переграти Ворсклу та здобути свій 14-й Кубок України.

Раніше ми повідомляли, що Судаков є пріоритетною трансферною ціллю Челсі та Арсенала.