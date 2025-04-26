Пушич прокоментував кадрову ситуацію Шахтаря напередодні матчу з Динамо

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився про кадрову ситуацію напередодні матчу 26 туру УПЛ проти Динамо Київ.

Коментар фахівця з відкритого тренування "гірників" передає кореспондент "Чемпіона" Станіслав Лисак.

Окрім того, наставник донеччан висловився про атмосферу в команді напередодні Класичного.

"Ми всі дуже чекаємо на це протистояння. Атмосфера бойова, ми готові до матчу. Бразильці також готові до матчу, для них цей матч, як і для інших гравців, дуже важливий. Проблем з настроєм немає.



Судаков? Він дуже важливий гравець. Георгій може вийти на заміну та перевернути гру. Питання його участі в матчі ми будемо вирішувати безпосередньо завтра", – резюмував Пушич.