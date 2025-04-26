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Пушич прокоментував кадрову ситуацію Шахтаря напередодні матчу з Динамо

Володимир Максименко — 26 квітня 2025, 11:28
Пушич прокоментував кадрову ситуацію Шахтаря напередодні матчу з Динамо
Маріно Пушич
ФК Шахтар

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився про кадрову ситуацію напередодні матчу 26 туру УПЛ проти Динамо Київ.

Коментар фахівця з відкритого тренування "гірників" передає кореспондент "Чемпіона" Станіслав Лисак.

"Різник в топовій формі, ви можете пригадати матч проти Полісся. Він тоді відіграв чудово і наразі абсолютно готовий до матчу. Ми підходимо до поєдинку без втрат", – розповів Пушич.

Окрім того, наставник донеччан висловився про атмосферу в команді напередодні Класичного.

"Ми всі дуже чекаємо на це протистояння. Атмосфера бойова, ми готові до матчу. Бразильці також готові до матчу, для них цей матч, як і для інших гравців, дуже важливий. Проблем з настроєм немає.

Судаков? Він дуже важливий гравець. Георгій може вийти на заміну та перевернути гру. Питання його участі в матчі ми будемо вирішувати безпосередньо завтра", – резюмував Пушич.

Поєдинок проти Динамо Київ відбудеться завтра, 27 квітня о 18:00 за київським часом.

Раніше про свій стан здоров'я висловився сам півзахисник "гірників" Георгій Судаков.

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Маріно Пушич

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