Пушич прокоментував кадрову ситуацію Шахтаря напередодні матчу з Динамо
Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився про кадрову ситуацію напередодні матчу 26 туру УПЛ проти Динамо Київ.
Коментар фахівця з відкритого тренування "гірників" передає кореспондент "Чемпіона" Станіслав Лисак.
"Різник в топовій формі, ви можете пригадати матч проти Полісся. Він тоді відіграв чудово і наразі абсолютно готовий до матчу. Ми підходимо до поєдинку без втрат", – розповів Пушич.
Окрім того, наставник донеччан висловився про атмосферу в команді напередодні Класичного.
"Ми всі дуже чекаємо на це протистояння. Атмосфера бойова, ми готові до матчу. Бразильці також готові до матчу, для них цей матч, як і для інших гравців, дуже важливий. Проблем з настроєм немає.
Судаков? Він дуже важливий гравець. Георгій може вийти на заміну та перевернути гру. Питання його участі в матчі ми будемо вирішувати безпосередньо завтра", – резюмував Пушич.
Поєдинок проти Динамо Київ відбудеться завтра, 27 квітня о 18:00 за київським часом.
Раніше про свій стан здоров'я висловився сам півзахисник "гірників" Георгій Судаков.