Пушич – про зимові збори: Спробуємо провести ще два спаринги

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився про завершальні дні зимових зборів у Туреччині.

Слова фахівця наводить пресслужба "гірників".

"Не так багато команд залишилося тут, щоб грати товариські матчі, тому мусимо адаптуватися до ситуації. Напевно, спробуємо провести ще два спаринги, щоб бути готовими до чемпіонату.



Криськів? У нього підвищена температура, тому він не грав з РФШ. Це просто грип, і за два-три дні він повернеться на поле", – розповів Пушич.