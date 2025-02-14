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Пушич – про зимові збори: Спробуємо провести ще два спаринги

Володимир Максименко — 14 лютого 2025, 15:26
Пушич – про зимові збори: Спробуємо провести ще два спаринги
Маріно Пушич
ФК Шахтар

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився про завершальні дні зимових зборів у Туреччині.

Слова фахівця наводить пресслужба "гірників".

е так багато команд залишилося тут, щоб грати товариські матчі, тому мусимо адаптуватися до ситуації. Напевно, спробуємо провести ще два спаринги, щоб бути готовими до чемпіонату.

Криськів? У нього підвищена температура, тому він не грав з РФШ. Це просто грип, і за два-три дні він повернеться на поле", – розповів Пушич.

Окрім того, наставник прокоментував дебют новачків команди Еліаса та Арройо.

"Вони провели з нами два тренування, і це їхня перша гра. У хлопців, звісно, багато вражень після переїзду з іншого континенту, їм потрібно звикнути до всього: нових партнерів по команді, нового тренера і нового стилю гри, інтенсивності тренувань.

Гадаю, вони гідно зіграли. Звісно, я дуже зрадів за Еліаса – він забив чудовий гол, показав свої здібності. Було приємно побачити їх у грі. Безумовно, як усі молоді гравці, вони будуть вдосконалюватися, робити наступні кроки. Їм потрібний певний час, однак було приємно бачити їх на полі". – резюмував Пушич.

Раніше спортивний директор "гірників" Дарійо Срна анонсував ще один гучний трансфер команди.

Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Маріно Пушич

Маріно Пушич

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