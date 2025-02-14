Пушич – про зимові збори: Спробуємо провести ще два спаринги
Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився про завершальні дні зимових зборів у Туреччині.
Слова фахівця наводить пресслужба "гірників".
"Не так багато команд залишилося тут, щоб грати товариські матчі, тому мусимо адаптуватися до ситуації. Напевно, спробуємо провести ще два спаринги, щоб бути готовими до чемпіонату.
Криськів? У нього підвищена температура, тому він не грав з РФШ. Це просто грип, і за два-три дні він повернеться на поле", – розповів Пушич.
Окрім того, наставник прокоментував дебют новачків команди Еліаса та Арройо.
"Вони провели з нами два тренування, і це їхня перша гра. У хлопців, звісно, багато вражень після переїзду з іншого континенту, їм потрібно звикнути до всього: нових партнерів по команді, нового тренера і нового стилю гри, інтенсивності тренувань.
Гадаю, вони гідно зіграли. Звісно, я дуже зрадів за Еліаса – він забив чудовий гол, показав свої здібності. Було приємно побачити їх у грі. Безумовно, як усі молоді гравці, вони будуть вдосконалюватися, робити наступні кроки. Їм потрібний певний час, однак було приємно бачити їх на полі". – резюмував Пушич.
Раніше спортивний директор "гірників" Дарійо Срна анонсував ще один гучний трансфер команди.