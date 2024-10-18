Пушич пояснив, чому Шахтарю було складно грати проти Колоса
Маріно Пушич
Getty Images
Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич вважає, що команді було складно грати проти Колоса, оскільки ковалівці якісно проявили себе в обороні.
Про це він розповів у коментарі для УПЛ ТБ.
"Це був складний матч, перевага в один гол, проте ми доклали всіх зусиль, щоб здобути три очки. Ми готувалися до складного поєдинку, і суперник якісно проявив себе в захисті та виходив у непогані контратаки. Але ми також показали всі свої позитивні якості, зіграли добре в обороні та в атаці. У першому таймі нам не вистачало різкості, але я задоволений тим, як команда грала після перерви. І автогол нам допоміг здобути перемогу", – сказав наставник.
Нагадаємо, поєдинок 10 туру Української Прем'єр-ліги завершився мінімальною перемогою "гірників". Перемогу команді Пушича приніс автогол.
Шахтар за 9 матчів в УПЛ набрав 19 очок і посідає четверте місце у чемпіонаті. У Колоса залишається 9 балів у 10 поєдинках та 13 сходинка в турнірній таблиці, проте ковалівців ще може випередити Лівий берег.