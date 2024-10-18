Пушич пояснив, чому Шахтарю було складно грати проти Колоса

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич вважає, що команді було складно грати проти Колоса, оскільки ковалівці якісно проявили себе в обороні.

Про це він розповів у коментарі для УПЛ ТБ.

"Це був складний матч, перевага в один гол, проте ми доклали всіх зусиль, щоб здобути три очки. Ми готувалися до складного поєдинку, і суперник якісно проявив себе в захисті та виходив у непогані контратаки. Але ми також показали всі свої позитивні якості, зіграли добре в обороні та в атаці. У першому таймі нам не вистачало різкості, але я задоволений тим, як команда грала після перерви. І автогол нам допоміг здобути перемогу", – сказав наставник.

Нагадаємо, поєдинок 10 туру Української Прем'єр-ліги завершився мінімальною перемогою "гірників". Перемогу команді Пушича приніс автогол.

Шахтар за 9 матчів в УПЛ набрав 19 очок і посідає четверте місце у чемпіонаті. У Колоса залишається 9 балів у 10 поєдинках та 13 сходинка в турнірній таблиці, проте ковалівців ще може випередити Лівий берег.