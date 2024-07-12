ПСЖ хоче одночасно підписати Осімхена та Кварацхелію

Французький ПСЖ хоче одночасно підписати двох футболістів Наполі — Хвічу Кварацхелію та Віктора Осімхена.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За трансфери парижани готові запропонувати 200 млн євро.

За інформацією джерела, керівництво Наполі відмовилось продавати грузинського вінгера Хвічу Кварацхелію. Оскільки вважає його ключовим футболістом та хоче підписати з ним новий контракт.

В той час як Віктора Осімхена готові відпустити за 130 млн євро.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ запропонував 200 млн євро за трансфер 16-річного вінгера Барселони Ламіна Ямаля.