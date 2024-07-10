200 мільйонів замало: Барселона відхилила пропозицію щодо Ямала
Каталонська Барселона відхилила пропозицію ПСЖ щодо 16-річного вінгера Ламіна Ямала.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Зазначається, що парижани пропонували понад 200 мільйонів євро за зіркового футболіста, проте президент каталонців Жуан Лапорта не планує продавати гравця.
Нагадаємо, напередодні збірна Іспанії зусиллями, зокрема, Ямала вийшла у фінал Євро-2024 після перемоги над Францією (2:1).
Ламін відзначився 1 голом, ставши наймолодшим автором забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи та світу. Його також визнали гравцем матчу.