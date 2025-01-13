ПСЖ завершує трансфер Кварацхелії

Півзахисник італійського Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія наближається до переходу у французький ПСЖ.

Про це повідомляє ESPN.

За даними джерела, трансфер буде коштувати паризькому клубу 60-65 млн євро. При цьому в угоду не буде включено інших гравців, яких ПСЖ планує позбутися – Мілана Шкриняра або Рандаля Коло-Муані

Напередодні гравець вже узгодив особисті умови з лідерами Ліги 1 щодо п'ятирічного контракту. Його угода з Наполі закінчується в червні 2027 року, клуб хотів продовжити його контракт, але грузин відмовився.

Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 80 млн євро. У поточному розіграші він встиг зіграти 16 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти.

Напередодні головний тренер неаполітанців Антоніо Конте підтвердив інформацію, що Хвіча запросив трансфер з клубу.