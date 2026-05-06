Баварія – ПСЖ: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

У середу, 6 травня, відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, у якому Баварія вдома прийматиме ПСЖ.

Гру на "Альянц Арені" обслуговуватиме португальська бригада арбітрів на чолі з Жоау Пінейру. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку європейських грандів безпосередньо у цій новині.

Нагадаємо, що в першій зустрічі парижани здобули перемогу з рахунком 5:4. Переможець цієї пари у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з лондонським Арсеналом.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу-відповіді є підопічні Венсана Компані. На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1,63. Нічия – 5,33. Виграш гостей – 4,20.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають мінімальну перевагу мюнхенцям з котируванням 1,85. На вихід ПСЖ до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,96.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.